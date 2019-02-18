侍ジャパン２８人発表 清宮、村上ら１１人が初選出 ３月９、１０日メキシコ戦
３月９、１０日の「ＥＮＥＯＳ侍ジャパンシリーズ２０１９」の日本―メキシコ戦（いずれも午後７時、京セラドーム大阪）の侍ジャパンメンバー２８人が１８日、沖縄市内のホテルで発表された。初選出は１１人。日本ハム・清宮幸太郎内野手、ヤクルト・村上宗隆内野手らが初めて代表入りした。
メンバーは以下の通り。☆は初選出。
【投手】☆梅野雄吾、☆原樹理（ヤクルト）、山岡泰輔、☆山本由伸（オリックス）、松永昂大（ロッテ）、山崎康晃、今永昇太、☆三上朋也（ＤｅＮＡ）、高橋礼、森唯斗（ソフトバンク）、☆森原康平（楽天）、田口麗斗（巨人）
【捕手】小林誠司（巨人）、田村龍弘（ロッテ）、甲斐拓也（ソフトバンク）
【内野手】京田陽太（中日）、☆吉川尚輝、岡本和真（巨人）、大山悠輔（阪神）、☆清宮幸太郎（日本ハム）、中村奨吾（ロッテ）、☆村上宗隆（ヤクルト）
【外野手】田中和基（楽天）、☆吉田正尚（オリックス）、☆野間峻祥（広島）、上林誠知（ソフトバンク）、近藤健介、☆西川遥輝（日本ハム）
メンバーは以下の通り。☆は初選出。
【投手】☆梅野雄吾、☆原樹理（ヤクルト）、山岡泰輔、☆山本由伸（オリックス）、松永昂大（ロッテ）、山崎康晃、今永昇太、☆三上朋也（ＤｅＮＡ）、高橋礼、森唯斗（ソフトバンク）、☆森原康平（楽天）、田口麗斗（巨人）
【捕手】小林誠司（巨人）、田村龍弘（ロッテ）、甲斐拓也（ソフトバンク）
【内野手】京田陽太（中日）、☆吉川尚輝、岡本和真（巨人）、大山悠輔（阪神）、☆清宮幸太郎（日本ハム）、中村奨吾（ロッテ）、☆村上宗隆（ヤクルト）
【外野手】田中和基（楽天）、☆吉田正尚（オリックス）、☆野間峻祥（広島）、上林誠知（ソフトバンク）、近藤健介、☆西川遥輝（日本ハム）