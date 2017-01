最近、テレビでは英語が堪能(たんのう)な芸能人がたくさん活躍しています。そのほとんどが海外出身だったりと、子どもの頃から英語に親しんでいた人たちばかり。



しかし一方で、ネイティブや帰国子女でもないのに英語がペラペラな人たちも確かにいるんです。



●福士蒼汰(俳優)



旬のイケメン俳優・福士蒼汰は、中学時代からコツコツと英文法や単語を勉強して英語力を身に着けたという努力の人。登下校中などのスキマ時間を活用してぶつぶつ単語を唱えて言葉を覚えていったそうです。



2014年のヴェネツィア映画祭では英語でのスピーチを披露し、これが大絶賛! 彼の流暢な英語は海外の方々にもしっかり届いたようです。



●道端ジェシカ(モデル)



いかにも「英語ペラペラそう」な容姿でありながら、福井県出身で母語は日本語のジェシカ。13歳の時にモデルデビューし、周りにいたハーフモデルがいつも英語でしゃべるので、それがうらやましくて独学で英語を学んだそうです。



洋画や海外ドラマを教材にしながら少しずつ言葉を覚え、今では自在に英語を操るまでになったとか。



●Taka(ONE OK ROCK)(ミュージシャン)



アメリカでのツアーを成功させたロックバンドONE OK ROCKのヴォーカル・Taka。海外での高い人気の理由は、彼の英語の発音の良さにあると言われています。



学生時代は英語の偏差値が40だったにも関わらず、洋楽をたくさん聴いて耳を慣らしていたことで、自然と英語が身についたとか。さらに最近は英会話教室にも通っており、更なる上達を目指しているようです。



Takaは歌手の森進一・森昌子(2005年離婚)の長男であり、両親ゆずりの音感・耳の良さも上達に関係しているのかもしれませんね。



●安藤美姫(元フィギュアスケート選手)



世界レベルで活躍するスケーターだったミキティは、当時のコーチに「世界で活躍する選手として、英語は話せた方が良い」と言われたことがきっかけで英語に開眼。まずは海外の友人たちに英語のメールを送るところから始めて、徐々に英語力を取得していったそうです。



そういえば恋人と言われているフェルナンデスはスペイン人ですが、会話は英語なのでしょうか……?



●赤西仁(俳優・ミュージシャン)



世界の舞台で活躍するには英語が不可欠であると確信していた赤西。英語教室などには通わず独学で英語力を身に付けたそうです。バイリンガルの友人に英語で話してもらって、それを真似しながら学ぶスタイルで英語をマスター。



その後、彼はSNSも英語で書き込むようになりましたが、間違いだらけツッコミどころ満載。しかし本人はまったく気にも留めず、「俺は文法と恥を捨てた」という名言を残しています。



●鈴木亮平(俳優)



映画にドラマに引っ張りだこの鈴木亮平。実は彼は東京外語大学でもっとも難関と言われている外国語学部欧米第一課程英語専攻を卒業しています。在学中に英検1級を取得したそうです。



また高校時代に1年間のアメリカ留学も経験したとのこと。日本外国特派員協会での会見では、外国人記者を相手に、さすがの流暢な英語を披露しています。



ちなみに、こんなにも英語の勉強を始めた理由は「映画の舞台になった場所に行きたかった」から。まさに“好きこそものの上手なれ”を地でいく人のようですね。



●伊勢谷友介(俳優、監督、実業家)



英会話スクールのCMに出演したこともあり、英語が話せるイメージが浸透している伊勢谷友介。とはいえ、彼も日本生まれ日本育ちで、努力の結果の語学力です。学生時代1ヶ月アメリカ短期留学を経験したり、その後のモデル時代に磨いたようです。



「僕はもともと人と話すのは好きなんです。その延長線上にあるような気がします。」と上達の秘訣をラジオ番組(TOKYO FM『JAPAN MOVE UP supported by TOKYO HEADLINE』2014年10月11日放送より)で話しています。



日本・ブラジル・カナダ合作映画『ブラインドネス』に出演時は英語の台詞をこなし、同映画でカンヌ映画祭に参加した際には、世界中からの記者会見に流暢な英語で答えました。



ネイティブでないのに英語が堪能な芸能人たち。各々が必要にかられて学び始めたようですが、そのきっかけも方法も多様ですよね。英語を話せるようになりたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください!



<TEXT/もちづき千代子>