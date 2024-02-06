伊東純也の性加害疑惑
『伊東純也の性加害疑惑』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年9月5日
2024年7月3日
2024年7月2日
2024年5月24日
2024年3月16日
2024年3月11日
2024年3月7日
2024年3月6日
2024年2月27日
2024年2月23日
2024年2月17日
2024年2月13日
2024年2月12日
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伊東純也側の狙いは「重圧かけ示談解決」ミヤネ屋弁護士が予想
嵩原安三郎弁護士は、伊東側が民事提訴を予定している件に言及
デイリースポーツ
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伊東純也が仏所属クラブで試合出場、追放したJFAとの差に呆れる声も
仏所属クラブで試合に出場し、SNS上では追放したJFAへ批判の声も
女性自身
2024年2月11日
2024年2月8日
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「でっち上げです！」伊東純也のマネージャー、事件の核心を初告白
女性側の芸能事務所社長の証言を受け、伊東のマネージャーに話を聞いたそう
現代ビジネス
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伊東純也の性加害疑惑「第3の弁護士」は強気姿勢も論理破綻か
これまで伊東側は、女性と性的な関係を持ったことは認めていたという
デイリー新潮