スシローの迷惑客問題
「スシロー」で客による迷惑行為を撮影した動画が投稿され拡散された問題。
2025年11月12日
2024年2月7日
2024年1月27日
2023年8月4日
2023年8月1日
2023年7月1日
2023年6月27日
2023年6月21日
2023年6月20日
2023年6月18日
2023年6月17日
2023年6月16日
2023年6月15日
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「すし銚子丸」迷惑行為の被害届が受理されず「賠償請求の相手がいない」
銚子丸によると、要件が揃わず被害届は受理されなかったとのこと
NEWSポストセブン
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迷惑動画の少年に6700万円を求める訴訟 金額にみるスシローの「覚悟」
高額な賠償請求に、スシロー側の「覚悟」がうかがえると弁護士
NEWSポストセブン
2023年6月14日
2023年6月11日
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ロザン、スシロー醤油ペロペロ少年の皿洗い案に反対「罰ゲームじゃない」
少年の皿洗い案に、菅広文は「そういうお仕事をされている方に失礼」と言及
デイリースポーツ
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スシローが迷惑行為少年に高額賠償請求したワケ「和解難しい」弁護士指摘
スシローの狙いは、同様の迷惑行為を防止するための「けん制」ではと弁護士
週刊女性PRIME
2023年6月10日
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スシロー騒動をめぐる長嶋一茂の発言に批判「昭和的な発想」
長嶋一茂は9日放送の番組で、少年に店の「裏方」をさせることを提案
Smart FLASH
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スシロー騒動後、贖罪語った少年の母は別人のように憔悴…損害賠償の苦難
3月下旬に謝罪していた少年の母親について、近隣住民は憔悴していると語る
女性自身