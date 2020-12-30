草なぎ剛が結婚
2020年12月30日、一般女性との結婚を発表
2021年1月13日
2021年1月7日
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木村拓哉が草なぎ剛に感じていた「恩義」SMAP結成直前の秘話
2人で萩本欽一のもとへ「修行」に送り込まれたが、木村は離脱したそう
文春オンライン
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ファンの目線が他とは違う「結婚」が盛り上がらない草なぎ剛の凄さ
ファンの目線が「恋人」というより「友達」なのだと芸能ライター
日刊ゲンダイDIGITAL
2020年12月31日
2020年12月30日
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草なぎ剛は「愛が分からない」中居正広が2015年に結婚遠いと予想も
中居正広はかつて、草なぎの結婚は遠そうだと予想していたという
J-CASTニュース
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木村拓哉が結婚発表の草なぎ剛を祝福「めでたい！めでたい！めでたい！」
「めでたい！めでたい！めでたい！」と、短い言葉ながらも祝福した木村
スポーツ報知
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草なぎ剛が一般女性と結婚を発表 新居は約20億円の超豪邸か
2019年には、都内に約20億円の豪邸を建設しているとも報じられた草なぎ
NEWSポストセブン
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草なぎ剛の結婚「香取さんのメンタルが心配です」の声も
SNSでは「通知来た瞬間飛び跳ねたよ」などの祝福の声が上がった
スポーツ報知
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草なぎ剛が一般女性と結婚 稲垣吾郎と香取慎吾が祝福のコメント
稲垣吾郎は、今後もファンとともに「夢を叶えていきましょう」とコメント
オリコンニュース
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草なぎ剛が一般女性との結婚を発表 驚きと祝福の声であふれる
ネットでは「マジで！？」「おめでとう！」などの驚きと祝福の声であふれた
モデルプレス
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草なぎ剛が一般女性との結婚発表「変わらぬスタンスで仕事続けたい」
今後に向けて「変わらぬスタンスで仕事を続けていきたい」とコメント
オリコンニュース