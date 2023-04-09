国山ハセン
TBSテレビのアナウンサー。東京都出身、1991年1月5日生まれ。
2024年8月22日
2024年8月12日
2024年5月12日
2024年4月14日
2024年3月29日
2024年3月15日
2023年7月20日
2023年7月18日
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元TBS国山ハセン氏「辞めてやろう」退社の決定打となった番組明かす
「グッとラック！」のMCに就任したが、番組は1年半で終了したことを回想
スポーツ報知
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国山ハセン「グッとラック！」終了で退社決断「絶望、失望、悔しさ」
目標としていた「グッとラック！」に出演が決まるも、1年半で番組が終了
デイリースポーツ
2023年4月28日
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国山ハセン、元キー局人気アナのイメージ崩壊…フワちゃん暴露
ハセンも、盛り上がると「テキーラいっちゃう？ってなっちゃう」と告白
スポニチアネックス
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元TBSアナの国山ハセンさん、退社後も給料は「変わらない」スタジオ仰天
現職とTBSの給料は「変わらないです」と明かし、共演者らは驚愕
スポニチアネックス
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国山ハセンのTBS退社の理由は 自分の未来が想像できてしまった？
「見える景色がだんだん変わらなくなってきたというか」と言及
週刊女性PRIME
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元TBSアナの国山ハセン「ナンパ婚だった」と告白 場所は恵比寿横丁
TBSアナウンサー時代に東京・恵比寿横丁でナンパし、結婚したのだと告白
スポーツ報知