ク・ハラさんが死去
元KARAのク・ハラさん、自宅で遺体で見つかる。
2020年6月29日
2020年3月29日
2020年3月19日
2020年3月9日
2019年12月2日
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ハラさんの訃報に元KARAのギュリが心境を語る「時間が薄情だということは」
訃報から1週間が過ぎ、「時間はあなたも私も顧みずに流れ続ける」と吐露
Kstyle
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KARA元メンバーのニコル 故ク・ハラさんに向けた追悼メッセージ
ハラさんとグループ活動を共にしたニコルは、SNSに追悼メッセージを投稿
スポーツソウル日本版
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亡くなったハラさんを苦しめた「悪プル」韓国で求められるネット実名制
悪プルとは「悪性リプライ」の略語で、日本では中傷コメントなどに該当する
スポーツソウル日本版
2019年12月1日
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「服を脱げ」ク・ハラさんの死去を巡り韓国で女性団体が司法に抗議
女性団体などが、ハラさんの元恋人の裁判を担当した判事の辞職を要求
文春オンライン
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ハラさんの重圧とK-POPスターの闇 欧米メディアの懐疑的見解
女性歌手についてはデートはおろかリアリティのある生活もできないと指摘
デイリー新潮
2019年11月30日
2019年11月29日
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「何かできることはなかったか」ク・ハラさん死去を受け事務所がコメント
「何かできることはなかったかと自責の念にかられるばかりです」と綴った
スポニチアネックス
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ク・ハラさんが実兄に送っていたメッセージ「心配しないで」
兄は「良くないことは考えないで、元気でいて」などというメッセージを送信
スポニチアネックス
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KARAの元メンバー知英 ク・ハラさんに「私がごめんね」と悼む
知英は「自分自身を愛してください。でも、私がごめんね」と悼んだ
デイリースポーツ
2019年11月28日
2019年11月27日
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文春の取材に応えていたク・ハラさん 日本生活楽しんでいるようだった
亡くなる5日前に、同誌の単独インタビューに応じていたという
文春オンライン
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ク・ハラさんは自殺と断定 現場で見つかった「メモ」を公開へ
自殺と断定され、葬儀は遺族の意向で家族葬として非公開で執り行われるそう
スポニチアネックス