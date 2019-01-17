純烈・友井雄亮のDV騒動
『純烈・友井雄亮のDV騒動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年5月4日
2019年12月26日
2019年8月7日
2019年5月20日
2019年2月9日
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元純烈の友井雄亮氏 前所属事務所のケアでカウンセリング中
リーダーの酒井一圭は、友井氏がカウンセリングに通っていることを報告
デイリースポーツ
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「生き直せ！」純烈リーダー酒井一圭が友井雄亮氏に強烈メッセージ
女性トラブルで引退した友井雄亮氏からの、謝罪の手紙を読み上げた
日刊スポーツ
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「夫婦不仲説が出てるんやから」純烈・小田井涼平が妻LiLiCoをネタに
小田井涼平はカメラを構えるファンに「週刊誌に売るんちゃうか」とツッコミ
スポニチアネックス
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元純烈の友井雄亮氏 ブログで改めて謝罪「人生をやり直します」
「大変なる、ご迷惑をお掛けしまして申し訳ございません」などと改めて謝罪
オリコンニュース
2019年2月7日
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「僕の中であいつは死にました」純烈・酒井一圭が言葉に込めた思い
7日放送の番組で、「純烈を守らなくちゃ」という思いがあったと回顧した
スポニチアネックス
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チーフマネジャー不在で情報収集できず 純烈が語る騒動の裏側
騒動の当時チーフマネジャーが不在で、大切な情報収集ができなかったそう
スポニチアネックス
2019年2月1日
2019年1月26日
2019年1月25日
2019年1月22日
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特別ダブロイド新聞「純烈ブロマイドポスター」一般販売を見合わせへ
特別タブロイド新聞「純烈ブロマイドポスター」特別号について告知
スポニチアネックス
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純烈元メンバーの騒動でLiLiCoが悲痛 ブログを巡る懸念も？
ブログのウォッチャーによると、頻繁だった更新も止まってしまったそう
NEWSポストセブン
2019年1月20日
2019年1月19日
2019年1月18日
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純烈ブログ10日ぶり更新 後上翔太「元気に頑張っております」
芸能界引退を発表した友井雄亮氏の騒動が起きて以来、メンバーの更新は初
スポニチアネックス
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元純烈・友井雄亮氏に老舗ホストクラブがオファー 夜の世界へ？
友井氏の「女性からお金を引き出す力」はホストになれば使えると芸能関係者
日刊ゲンダイDIGITAL