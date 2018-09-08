台風21号（2018）
『台風21号（2018）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年11月20日
2018年10月28日
2018年10月22日
2018年10月15日
2018年9月26日
2018年9月18日
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関空を巡り台湾外交官が自殺か 誤報に基づいた批判が一因の可能性
J-CASTニュース
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タンカー衝突した関西国際空港の連絡橋 全面復旧は2019年4月末か
撤去された橋げたは損傷が激しく、新たに橋げたを造り直す必要があると判明
日テレNEWS NNN
2018年9月14日
2018年9月11日
2018年9月10日
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松井一郎知事 台風の災害対応より万博誘致や沖縄知事選を優先？
関西では台風の影響で未だ1万戸以上が停電し、復旧もまだ始まったばかり
BUZZAP！
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台風21号の影響で施設が被災「近大マグロ」250匹が死ぬ
また、「近大マグロ」約250匹が死に、約350匹がいけすから逃げたという
ライブドアニュース速報
2018年9月9日
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タンカー衝突の復旧額は100億円か 関空にも過失がある可能性も
連絡橋の復旧費用は、概算で100億円を超えると思うと大学教授
NEWSポストセブン
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関西空港の連絡橋にタンカー衝突 船長は「安全だと思った」
事故前、荒天時の避難推奨海域ではなく、関空島に近い位置に停泊していた
読売新聞オンライン