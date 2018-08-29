さくらももこさん死去
『さくらももこさん死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年8月20日
2018年11月18日
2018年11月16日
2018年9月10日
2018年9月9日
2018年9月4日
2018年9月3日
2018年9月2日
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「ちびまる子ちゃん」特別放送 水谷優子さん演じるお姉ちゃんも
原作25周年記念として2011年に放送された、1話をリメイクするなどした内容
オリコンニュース
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松本人志がさくらももこさんを追悼「ショックがでかくて」
8月15日に乳がんのため亡くなったことに、「ショックがでかくて」と絶句
スポーツ報知
2018年9月1日
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和田アキ子がさくらももこさんとの交流を懐かしむ「長男に説教した」
飲み友達だったことを明かし、「本当にショックでした」と話した和田
スポニチアネックス
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さくらももこさん訃報後も変わらず 「ちびまる子ちゃん」声優陣のプロ魂
番組では訃報後初となる「ちびまる子ちゃん」のアフレコ現場の模様を放送
スポーツ報知
2018年8月31日
2018年8月30日
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ちびまる子ちゃんの祖母役声優が追悼「婆さんより先に逝くなんて」
自身のツイッターに、さくらさんの早すぎる死を悼むコメントを投稿
スポニチアネックス
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ダイハツ「トコット」公式サイト さくらももこさんへ追悼文
15日に亡くなったさくらももこさんへの追悼文を、公式サイトに掲載した
スポニチアネックス
2018年8月29日
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名言の宝庫「コジコジ」からハッとさせられる言葉たちをピックアップ
「将来もコジコジはコジコジだよ」などの、哲学的にも聞こえる言葉が魅力
Pouch
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太田光が衝撃 さくらももこさんが語っていた漫画の構想
当時イベントの楽屋で「ちびまる子ちゃん」の原画を見せていた、さくらさん
日刊スポーツ
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さくらももこさんの大学時代の文集「とくダネ！」で紹介
さくらさんが大学時代、ゼミ仲間と奈良県に旅行した際の文集を紹介
スポーツ報知
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小倉智昭がとくダネで告白「ちびまる子ちゃん一度も見たことない」
小倉智昭は「お恥ずかしい話」と前置きし、「まったく知らない」と告白
スポーツ報知
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Kinki Kidsが追悼FAX さくらももこさん作詞の曲は「大切な宝物」
さくらさんが歌詞やCDジャケットを手掛けた楽曲を、「大切な宝物」と表現
スポーツ報知
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清水エスパルスが喪章をつけてプレーへ さくらももこさんの追悼
静岡市清水区出身のさくらももこさんが亡くなったことを受けての対応
スポーツ報知