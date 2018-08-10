群馬県の防災ヘリが墜落
『群馬県の防災ヘリが墜落』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年8月26日
2018年9月8日
2018年8月26日
2018年8月15日
2018年8月14日
2018年8月12日
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墜落の2分前に急旋回し斜面に激突 防災ヘリコプターの事故
機体が墜落の2分前に急旋回し、斜面に激突したとみられることが分かった
日テレNEWS NNN
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防災ヘリ墜落で9人死亡 白根山噴火の人命救助で尽力した隊員も
県は11日、新たに7人が収容され、9人全員の死亡が確認されたと発表
スポニチアネックス
2018年8月11日
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墜落ヘリの位置情報消失に40分気づかず…捜索ヘリの出発に3時間
県は位置情報が途絶えたことに約40分間気づかなかったと、11日に分かった
ライブドアニュース速報
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墜落した防災ヘリコプター ホバリング性能高いが事故多発の機体
ホバリング性能は高いが、2010年以降同型機による事故は5件も発生していた
読売新聞オンライン
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群馬県の防災ヘリコプター墜落事故 搭乗者9人全員の死亡を確認
ライブドアニュース速報
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群馬県のヘリコプター墜落事故、新たに3人の死亡を確認 死者は計7人に
3人は死亡が確認され、死者は計7人となった
ライブドアニュース速報