銀座の小学校のアルマーニ制服が物議

銀座にある公立・泰明小学校がアルマーニ監修の標準服を導入と発表。高額すぎると物議に。

2018年4月12日

2018年3月19日

2018年3月2日

2018年2月24日

2018年2月20日

2018年2月16日

2018年2月13日

2018年2月12日

2018年2月11日

2018年2月10日

2018年2月9日