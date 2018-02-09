銀座の小学校のアルマーニ制服が物議
銀座にある公立・泰明小学校がアルマーニ監修の標準服を導入と発表。高額すぎると物議に。
2018年4月12日
2018年3月19日
2018年3月2日
2018年2月24日
2018年2月20日
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アルマーニ制服で物議の小学校の校長に高い評価も 尾木ママは呆れ
批判にも考えを曲げない校長に、ぶれない姿勢が素晴らしいと評価する声も
日刊スポーツ
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ビートたけし アルマーニ制服問題に言及「生意気になるだけ」
「そんなの着せてたら、生意気になるだけ」だとコメント
東スポWEB
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服をつままれ「これがアルマーニか」泰明小の児童に嫌がらせ相次ぐ
児童が通行人から服をつままれ、「これがアルマーニか」と言われたという
読売新聞オンライン
2018年2月16日
2018年2月13日
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泰明小学校の児童が嫌がらせ被害 見知らぬ人から服を掴まれる危険な状況
見知らぬ人から言いがかりをつけられたり、服を掴まれたりしているとのこと
キャリコネニュース
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小学校のアルマーニ制服導入の問題 海外でも否定的な意見が多数
海外のSNSでは「裕福な家の子ばかりじゃない」など、批判の声が多数
キャリコネニュース
2018年2月12日
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マツコ・デラックスが泰明小学校に皮肉「普通の小学校とは別に…」
同校によるアルマーニの制服の導入に、「私立を意識してやっている」と指摘
デイリースポーツ
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土田晃之 小学校のアルマーニ制服を批判「親の自己満足でしょ」
「こんなの、親の自己満足でしょ」と痛烈に批判した
トピックニュース
2018年2月11日
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松本人志 小学校のアルマーニ制服導入に疑問「全部あと付けの感じがする」
「ユニクロでもいいし、なぜアルマーニなのかな」と松本
デイリースポーツ
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アルマーニの制服を採用した泰明小の校長 派手好きとの評判も
いい評判もあるが「派手なことが好きなタイプ」という声もあるそう
日刊ゲンダイDIGITAL
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小学校のアルマーニ制服騒動 父兄は泰明ブランドの復興を願っている？
「別にいいんじゃないですか、だって泰明ですよ」と元父兄は採用に肯定的
デイリー新潮