川崎フロンターレがJ1初優勝
『川崎フロンターレがJ1初優勝』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年1月1日
2017年12月21日
2017年12月8日
2017年12月3日
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川崎フロンターレがJ1優勝 一夜明け中村憲剛が「本物のシャーレ」掲げる
川崎Fの選手たちが「本物のシャーレ」を掲げている写真を投稿
ゲキサカ
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J1優勝を逃した鹿島アントラーズ 川崎フロンターレと配分金に格差
優勝した川崎フロンターレには、総額18億5000万円が渡ることが決定
ゲキサカ
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川崎フロンターレ悲願の初優勝は欧州でも注目「身震いする結末」
ドイツ誌は「身震いするほどゾクゾクさせた結末」と報道
THE ANSWER
2017年12月2日
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鹿島アントラーズの「幻のゴール」昌子源が審判の見解を明かす
前半44分、植田直通のシュートがファウルの判定で「幻の優勝ゴール」に
デイリースポーツ
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川崎フロンターレのサイトにアクセス殺到 公式Twitterは怒涛の更新
川崎フロンターレのクラブ公式サイトはアクセスが殺到しサーバーがダウン
スポニチアネックス
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小林悠が最終節でハットトリック達成 杉本健勇を抜き得点王に
主将・小林悠のハットトリックなどで川崎が勝利し、初優勝を決めた
スポーツ報知
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逆転優勝を許した鹿島アントラーズ 昌子源が謝罪「本当に申し訳ない」
大宮に5−0で大勝した川崎に勝ち点72で並ばれ、得失点差で逆転優勝を許した
スポニチアネックス
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川崎フロンターレが初優勝 創設21年目で悲願のJ1初タイトル獲得
川崎は、勝ち点72で並んでいた鹿島アントラーズに得失点差で上回り優勝
スポニチアネックス