女子生徒の黒染め強要問題
大阪府立高校3年の女子生徒が、茶色い地毛の黒染めを強要された問題。
2017年11月29日
2017年11月17日
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大阪府の高校の黒染め強要問題 女子生徒の他16人にも指導
同じ学年では他に16人の生徒に対し、髪を黒く染めるように指導したという
ライブドアニュース速報
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黒染めを強要され不登校になった女子生徒 クラス名簿から除外されていた
府教育庁は17日、学校が女子生徒をクラス名簿から除外していたと明かした
読売新聞オンライン
2017年11月15日
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江原啓之氏が黒染め強要問題を非難「押さえつければ変われるとでも？」
押さえつければ、なにか変われるとでも思っているんですかね？と厳しく非難
トピックニュース
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橋下徹氏 黒染め強要問題めぐる尾木ママの主張に皮肉
地毛登録制度を「プライバシーの観点から問題がある」と指摘した尾木氏
プレジデントオンライン
2017年11月8日
2017年11月7日
2017年11月5日
2017年11月3日
2017年11月1日
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女子生徒に校則で黒髪を強要した問題 人権侵害だと中国側も批判
中国メディアは、身体的特徴の否定は「精神的な苦痛を受ける」と指摘した
Record China
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勝間和代氏が「黒髪強要」に意見「先生に権限があるのがおかしい」
高校の先生に、生徒の人権を侵害するような権限があることがおかしいと指摘
キャリコネニュース
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勝間和代氏 高校生への黒髪強要問題に指摘「たかだか高校の先生が」
「先生に権限を与えてるからいけない」「たかだか高校の先生が」と指摘
トピックニュース