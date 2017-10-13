『戸田恵梨香と成田凌の交際報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2人の事務所には不倫騒動の渦中にいた杏や佐々木希、唐田えりからが所属
東スポWEB
10月に、自身のInstagramの投稿をすべて削除していた戸田
NEWSポストセブン
交際が噂されている成田凌は、2019年12月公開の新作映画の主役に抜擢
女性自身
海外旅行中の2人に遭遇した人物が撮影し、SNSに投稿したもよう
週刊女性PRIME
リゾート地でスキューバダイビングツアーを楽しむ、2人の写真
FRIDAYデジタル
2017年に交際が発覚してから、初めて公の場で「2ショット」を披露した
デイリースポーツ
2人のワゴン車事故があった翌日、戸田は山下智久とSUPをしていたという
成田は親密な関係だったアイドルと同じグループの女性に手を出したそう
成田が「FRIDAY」のハリコミ車に接触事故を起こした際、同乗していた戸田
「FRIDAY」によると、取材班が路上で張り込み中、乗用車に接触されたそう
デイリー新潮
これまで勝地涼や加瀬亮との交際も報じられ、成田で3人目の「りょう」
J-CASTニュース