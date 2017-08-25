真木よう子のコミケ参加騒動
『真木よう子のコミケ参加騒動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年2月28日
2017年9月11日
2017年9月7日
2017年9月4日
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真木よう子コミケ炎上の裏に排他的な心理？「好きな空間が汚される」
「好きな空間が汚される」と真木を責めたオタクが多いとゲーム雑誌編集者
週刊女性PRIME
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真木よう子 コミケ騒動について芸能関係者に電話？「私はハメられました」
Twitterアカウントを閉じる前日に「ハメられました」と電話があったそう
Smart FLASH
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有吉弘行 真木よう子のコミケ騒動に同情「かわいそうに」
批判を受けてコミケ参加を断念、謝罪した真木に「かわいそうに」と同情
日刊スポーツ
2017年9月1日
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真木よう子がTwitterアカウントを削除 岡村隆史が理解示す
8月31日のラジオ番組で、岡村隆史が真木に理解を示すコメントを寄せた
日刊スポーツ
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叶姉妹はなぜコミケで受け入れられた？示した「異文化」への敬意
徹底的に基礎知識を勉強し「迷惑にならないようベストを尽くす」と宣言
プレジデントオンライン
2017年8月31日
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真木よう子、事務所サイトに騒動謝罪文を掲載「軽率さと、馬鹿さが原因」
コミックマーケットへの参加を表明したことをめぐり、騒動となっていた真木
スポーツ報知
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真木よう子が主演ドラマの収録をドタキャンか コミケ参加騒動めぐり苦境？
「制作担当者は相当困惑していた。30日は現れたのですが…」と関係者
スポニチアネックス
2017年8月30日
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真木よう子、出版企画自体を中止し謝罪 すでに総額650万円超が集まる
企画には、すでにクラウドファンディングで総額約650万円が集まっていた
スポニチアネックス
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真木よう子騒動に関連か クラウドファンディングの「CAMPFIRE」がコメント
目標金額をこちらから無理に設定させていただくようなことは一切ないと主張
J-CASTニュース
2017年8月29日
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真木よう子がTwitterのアカウントを突然削除 コミケ騒動が原因か
真木はサイトでフォトブックの制作費をつのり、コミケで頒布する予定だった
女性自身
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真木よう子のTwitterが非公開に アカウント名も「騙された」と謎の文言
アカウント名には、「？？？？騙された？？？？」と謎の文言
ナリナリドットコム