スーパーのポテトサラダでO157
『スーパーのポテトサラダでO157』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年9月20日
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客が相次いでO157に感染 惣菜店「でりしゃす」が全て閉店
運営するフレッシュコーポレーションは、19日に全店を閉店すると発表した
日テレNEWS NNN
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埼玉、群馬両県でのO157が11都県より拡大 人から人への二次感染か
菌を検出した地域は11都県より拡大したと厚生労働省の調査で明らかになった
読売新聞オンライン
2017年9月14日
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群馬県や埼玉県の総菜店でO157感染 使用期限切れの消毒液を使用
前橋市の店舗では、使用期限の切れた消毒液を使っていたことが分かった
日テレNEWS NNN
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O157で3歳女児が死亡 バイキング形式のトング使い回しが原因か
前橋市保健所所長は、バイキング形式の販売であることが盲点だと指摘
スポーツ報知
2017年9月13日
2017年8月29日
2017年8月28日
2017年8月24日
2017年8月23日
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ポテトサラダを食べた10人からO157 食品工場のサンプルからは検出されず
保健所が食品工場からサンプルを回収して検査したがO157は検出されなかった
ライブドアニュース速報
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ポテトサラダのO157集団感染 群馬県の食品工場で混入の可能性
ポテトサラダは群馬県高崎市の食品工場で加工して出荷したものだという
読売新聞オンライン