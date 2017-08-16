山中慎介、TKO負けでV13ならず
WBC世界バンタム級王者・山中慎介が挑戦者の同級1位ルイス・ネリに4回TKOで敗れる。日本記録に並ぶ13連続防衛ならず。
2017年11月1日
2017年10月18日
2017年9月7日
2017年8月26日
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帝拳ジム会長が見解 ネリが王座剥奪されても「山中に王座戻らぬ」
帝拳ジムの会長は25日、山中に王座が戻ることはないとの見解を示した
読売新聞オンライン
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ルイス・ネリのドーピング問題 山中慎介陣営はタイトル返還でも拒否へ
空位となった場合、WBCは山中を決定戦に優先的に出場させる可能性もある
スポニチアネックス
2017年8月25日
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ルイス・ネリにドーピング疑惑 2ちゃんねるでは試合直後に指摘も
ネット掲示板2ちゃんねるでは、試合直後に疑惑を指摘する書き込みがあった
ガジェット通信
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ネリがドーピング検査で陽性 帝拳ジム本田明彦会長「おかしいと思った」
「急に体が大きくなったので『おかしいな』とは思っていた」と本田明彦会長
デイリースポーツ
2017年8月24日
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山中慎介の王座復活はあるのか 過去には「お咎めなし」になったケースも
過去にはドーピング違反による無効試合や王座剥奪の処分が下ったこともある
デイリースポーツ
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薬物反応が発表されたルイス・ネリ WBC会長は牛肉が原因の可能性を指摘
WBC会長は、牛肉を食べたことによって検出された可能性を指摘
THE ANSWER
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武井壮、山中慎介を破ったルイス・ネリの薬物反応に「蛮行」
Twitterにネリのドーピング陽性反応の記事を添付し、「蛮行」と断じた武井
デイリースポーツ
2017年8月22日
2017年8月20日
2017年8月19日
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元ボクサーのトミーズ雅 山中慎介世界戦でのタオル投入に理解
物議を醸しているセコンドのタオル投入に、理解を示すコメント
デイリースポーツ
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長谷川穂積氏が山中慎介世界戦のタオル投入に持論「遅いよりいい」
「タオルっていうのは、投げるのが遅いよりも絶対早い方がいい」とコメント
デイリースポーツ
2017年8月17日
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山中慎介がルイス・ネリにTKO負け 会長も激怒したタオル投入の深層
下馬評はネリが有利で、スタッフにはピリピリムードが漂っていたという
東スポWEB
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山中慎介の敗因 具志堅用高も裁いた伝説のレフェリーが解説
具志堅用高も裁いた伝説の審判は、敗因は体の柔らかさとガードの差だと指摘
日刊ゲンダイDIGITAL