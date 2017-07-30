巨人・山口俊が不起訴処分

2017年7月11日未明、飲酒した上で東京都内の病院で扉を壊したり、男性警備員を負傷させたりする暴行トラブルの疑いが発覚。傷害などの疑いで書類送検されるも、8月23日不起訴処分に。

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2017年9月27日

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2017年8月31日

2017年8月30日

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