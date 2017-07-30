巨人・山口俊が不起訴処分
2017年7月11日未明、飲酒した上で東京都内の病院で扉を壊したり、男性警備員を負傷させたりする暴行トラブルの疑いが発覚。傷害などの疑いで書類送検されるも、8月23日不起訴処分に。
2017年10月11日
2017年9月27日
2017年9月4日
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山口俊の騒動 選手会が交渉の舞台裏まで暴露、巨人側は怒りか
選手会の主張には、当事者しか知り得ない事柄が含まれていたという
BASEBALL KING
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巨人が山口俊の処分巡る意見書を提出「処分内容は妥当」
問題を巡っては、選手会が山口への処分は不当に重いものと主張していた
デイリースポーツ
2017年8月31日
2017年8月30日
2017年8月29日
2017年8月23日
2017年8月22日
2017年8月20日
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泥酔暴行の山口俊へ巨人は「温情処分」 現場では不要論広がる
解雇でもおかしくないが、契約解除は免れたので温情処分だと関係者は指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
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巨人の山口俊が1軍ナインに謝罪 高橋由伸監督は「本人次第」
高橋監督は「やってしまった事実は変わらない。これから大変」と指摘
スポニチアネックス
2017年8月19日
2017年8月20日
2017年8月18日
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巨人の山口俊が書類送検 「制裁金」総額は1億円オーバーか
罰金、減俸といった「制裁金」の総額は1億円を超えるものとみられる
東スポWEB
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球団社長が山口俊の去就明言 来季も巨人でプレー継続へ
球団社長は、来季も巨人でプレーしてもらうつもりだと明言した
スポーツ報知
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巨人の山口俊が会見 球団は今季中の出場停止と罰金、減俸の処分
「このようなことを起こしてしまい申し訳ありませんでした」と謝罪
スポニチアネックス
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巨人・山口俊が書類送検 被害者とは示談成立と球団が発表
被害者とは示談が成立し、被害届けは取り下げられていると球団が発表
デイリースポーツ