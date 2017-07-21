本田圭佑のパチューカ移籍
本田圭佑が7月14日、自身のInstagramとTwitterで、メキシコの名門パチューカに移籍することを発表した。
2018年4月7日
2017年10月16日
2017年9月11日
2017年8月22日
2017年8月12日
2017年8月11日
2017年8月10日
2017年8月8日
2017年8月3日
2017年7月31日
-
パチューカで本田圭佑ブーム過熱 SNSではそっくりさん選手権も
本田圭佑のそっくりさんを投稿した人にユニフォームをプレゼントする企画
FOOTBALL ZONE
-
本田圭佑がパチューカに移籍 マスコミ関係者はてんやわんや
メキシコ・パチューカは「まったくのノーマーク」だったとスポーツ紙記者
デイリー新潮
2017年7月30日
2017年7月26日
2017年7月25日
-
本田圭佑がパチューカのTV放映権に興味か 現地メディアが報じる
日本市場向けにパチューカの放映権利を購入する予定だと報道
FOOTBALL ZONE
-
本田圭佑が8月6日にデビューを飾る可能性「予想よりも早く」
右ふくらはぎを痛めた本田は、23日のUNAMとの開幕戦を欠場していた
スポニチアネックス
2017年7月24日
2017年7月23日
2017年7月22日
-
「パチューカ優勝のキーマン」に本田圭佑の名 米メディアの企画で
本田圭佑はパチューカに新加入ながら、優勝へのキーマンに挙げられている
FOOTBALL ZONE
-
パチューカ・本田圭佑 開幕戦となるUNAM戦の欠場が決定
関係者は「（遠征には）帯同せず、引き続きコンディションを整える」と説明
スポーツ報知