福岡県の母子3人殺害事件
福岡県小郡市で母親と子ども2人が何者かに殺害された事件。
2019年12月13日
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福岡の母子3人殺害事件で元警官の被告に死刑判決 逮捕段階から無罪主張
殺人罪に問われた元県警警察官に福岡地裁は13日、死刑の判決を言い渡した
共同通信
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福岡妻子3人殺害の裁判員裁判の判決 主文後回しに
13日の裁判員裁判の判決で、裁判長は主文を後回しにして判決理由を朗読した
読売新聞オンライン
2019年11月5日
2017年6月21日
2017年6月19日
2017年6月16日
2017年6月12日
2017年6月11日
2017年6月10日
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福岡の母子3人殺害 逮捕された警察官の夫、昇任試験で不合格だった
夫が事件直前、昇任試験に不合格となっていたと10日に分かった
ライブドアニュース速報
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福岡県小郡市の母子3人殺害事件 逮捕の警官が妻に4回電話、偽装工作か
逮捕された警官は遺体発見までに、妻に4回電話をかけていたことが分かった
読売新聞オンライン
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福岡県小郡市の母子3人殺害 容疑者の警官が本部へ異動していた謎
夫は15年近く地元で交番勤務にあたってきたが、2016年8月に県警本部に異動
日刊ゲンダイDIGITAL
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母子3人殺害事件 容疑者の警官が供述「妻とは不仲だった」
捜査関係者によると、容疑を否認する一方で「妻とは不仲だった」と供述
読売新聞オンライン
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福岡県の母子3人殺害事件 県警が偽装を疑うポイント
警察は、容疑者が数々の偽装を施した可能性も視野に捜査を進めている
スポニチアネックス
2017年6月9日
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福岡県の母子3人殺害 事件前に「子どもが成人したら離婚」と周囲に話す
警察官が事件前「子どもが成人したら離婚」と周囲に話していたと分かった
ライブドアニュース速報
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福岡県の母子3人殺害 夫のずさんな偽装工作に元刑事が指摘
元刑事の犯罪社会学者は夫の工作を「幼稚かつずさん極まりない」と指摘した
東スポWEB
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福岡県小郡市の母子殺害 遺体の爪の微物が容疑者DNA型と一致
妻の爪から検出された微物がDNA鑑定の結果、警察官のものと一致したという
日テレNEWS NNN
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福岡県小郡市の母子3人殺害 台所に目張りがなく偽装に余裕なかった可能性
台所には練炭のようなものがあり、無理心中の偽装が疑われていた
スポニチアネックス