高須克弥氏が民進党議員を提訴

高須克弥氏が「高須クリニック」のCMを中傷され名誉を傷つけられたとして、2017年5月19日に民進党の蓮舫代表と大西健介衆院議員らに1000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

2018年10月11日

2018年10月3日

2018年10月2日

2018年4月24日

2017年10月17日

2017年7月26日

2017年7月25日

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