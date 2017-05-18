高須克弥氏が民進党議員を提訴

高須克弥氏が「高須クリニック」のCMを中傷され名誉を傷つけられたとして、2017年5月19日に民進党の蓮舫代表と大西健介衆院議員らに1000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。