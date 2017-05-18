高須克弥氏が民進党議員を提訴
高須克弥氏が「高須クリニック」のCMを中傷され名誉を傷つけられたとして、2017年5月19日に民進党の蓮舫代表と大西健介衆院議員らに1000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
2018年10月11日
2018年10月3日
2018年10月2日
2018年4月24日
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加藤浩次、高須院長の訴訟判決に同情も 「まんまとみたいなところも」
24日の「スッキリ」で加藤浩次は、訴えが棄却された高須克弥院長に同情した
日刊スポーツ
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高須院長、公判に姿見せぬ大西議員に皮肉 「気分良いでしょう」
公判に来ない大西議員に対し、高須克弥院長は控訴する方針を取材で明かした
スポニチアネックス
2017年10月17日
2017年7月26日
2017年7月25日
2017年5月27日
2017年5月23日
2017年5月22日
2017年5月20日
2017年5月19日
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高須克弥氏 CMめぐる大西健介議員の「陳腐」発言に激怒したワケ
「CMも陳腐なものが多い」「例えば、『イエス！ ○○』」と大西氏は発言
トピックニュース
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大西健介議員と蓮舫代表に対する訴状内容を公開
スポーツ報知