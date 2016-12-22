ロッテの創業者・重光武雄氏が、1965年の日韓国交正常化を期に、母国の韓国に韓国ロッテグループを発足。日本以上の巨大企業グループに成長させ、「ロッテ財閥」を形成している。
だが韓国ロッテグループの会長らは日本への出張を優先し、会合を欠席した
NEWSポストセブン
購入者によると、生きている幼虫10匹余りが付着していたという
スポーツソウル日本版
ファッションプレス
ソウル中央地裁は22日、95歳創業者の重光武雄被告に懲役4年の判決を下した
読売新聞オンライン
系列のロッテマートが中国国内の店舗の売却手続きに入った
警察は監視カメラなどを収集して捜査し、小学校4年生の男児を容疑者と特定
Record China
ビール「Fitz Super Clear」が、日本の人気ガム「Fit’s」に類似との指摘
「理解するので、待っています」とロッテ百貨店に広告を出した同グループ
中国語でロッテと同じ表記になる楽天は、無関係であることをアピール
ロッテ商品を除外し、今後も売らないとする中国企業もでてきているそう
中央日報
ロッテは敷地交換契約を韓国国防部と28日に締結するだろうと韓国政府関係者
宏之氏は、弟である昭夫氏が家族を巻き込んだと考えているという
プレジデントオンライン