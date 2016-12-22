韓国ロッテグループ

ロッテの創業者・重光武雄氏が、1965年の日韓国交正常化を期に、母国の韓国に韓国ロッテグループを発足。日本以上の巨大企業グループに成長させ、「ロッテ財閥」を形成している。

2019年9月4日

2018年11月12日

2018年7月3日

2017年12月22日

2017年9月14日

2017年7月6日

2017年5月26日

2017年3月28日

2017年3月5日

2017年3月2日

2017年2月27日

2016年12月22日