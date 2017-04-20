福岡の3.8億円強盗事件

2017年4月20日、福岡市中央区天神1丁目のみずほ銀行福岡支店近くで現金3億8400万円が強奪された。

2017年10月31日

2017年5月20日

2017年5月19日

2017年5月2日

2017年4月26日

2017年4月23日

2017年4月22日

2017年4月21日

2017年4月20日