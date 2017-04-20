福岡の3.8億円強盗事件
2017年4月20日、福岡市中央区天神1丁目のみずほ銀行福岡支店近くで現金3億8400万円が強奪された。
2017年10月31日
2017年5月20日
2017年5月19日
2017年5月2日
2017年4月26日
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福岡で現金3億8000万円強盗 犯行グループが事前に男性を尾行か
男性は14日にも、市内の銀行で多額の現金を引き出していたことが分かった
読売新聞オンライン
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福岡市天神の3.8億円強盗事件に3人目の男浮上 逃走車の運転手か
実行役の男2人以外に、逃走車の運転手とみられる男がいたことが分かった
読売新聞オンライン
2017年4月23日
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福岡の強盗致傷事件 逃走ルートは地元の土地勘がある人の抜け道か
白いワゴン車が中央区春吉の道路沿いの防犯カメラに映っていたと分かった
読売新聞オンライン
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福岡の強盗致傷事件 被害男性は前日にも同じ支店で多額の出金
被害者の男性は前日にも同支店で多額の現金を出金していたことが分かった
読売新聞オンライン
2017年4月22日
2017年4月21日
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福岡市で3.8億円強盗 韓国人男性ら被害額を数億円上回る現金所持
警察は、福岡空港で被害額を数億円上回る現金を持っていた韓国人らを発見
日テレNEWS NNN
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博多で3億8000万円強奪 被害者男性「金塊を買い付ける予定だった」
被害男性は「引き出した金で、金塊を買い付ける予定だった」と説明した
スポーツ報知