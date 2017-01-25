稀勢の里が横綱昇進
『稀勢の里が横綱昇進』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年2月10日
2017年2月6日
2017年2月1日
2017年1月29日
2017年1月28日
2017年1月27日
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稀勢の里が明治神宮で奉納土俵入り 1万8000人のファンにお披露目
集まった1万8000人のファンからは、大きな拍手がわき起こった
スポーツ報知
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新横綱・稀勢の里の意外な素顔 白鵬から態度に苦言を呈された過去も
白鵬から「皆が歌っていて、彼は立っているだけ」と苦言を呈されたいう
東スポWEB
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稀勢の里の年収は最低でも4500万円か 初土俵から15年で横綱昇進
「年額賞与」「特別手当」「出張手当」など、横綱は最低でも年収約4500万円
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年1月26日
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坂上忍 舞の海秀平の体たらくにツッコミ「何しに来やがった！」
稀勢の里とも交流がなく、何か質問されても生返事の舞の海
トピックニュース
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稀勢の里にのしかかる相当な重圧 他の横綱とは違うと指摘も
「基準をクリアした横綱とは異なる相当な重圧がかかるはずです」と相撲通
日刊ゲンダイDIGITAL
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稀勢の里の父が独特の表現で親心見せる「早く引退してほしい」
「早く引退してほしい。勝ってもらわないといけないので」と稀勢の里の父
スポーツ報知
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稀勢の里の昇進で「4横綱時代」に 横審前委員長は長く続かないと予測
「4横綱時代」は15度あったが、10場所以上続いたことは2度しかないという
スポニチアネックス