『COUNT DOWN TV』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
THE FIRST TIMES
「ピンクメイクをしていきたいと思います」とメイク開始
Real Sound
宇多田ヒカルが目玉だったが、コア視聴率が2.1％で民放4位だったと局関係者
デイリー新潮
SNSなどでは「幸せをありがとう」「I promise聞けて良かった」との声が
東スポWEB
活動休止中の歌広場淳は不在で「わけあって1人いません！」と鬼龍院翔
モデルプレス
視聴率は壊滅的な結果が続いており、局内外で「お荷物」扱いだと筆者は語る
現代ビジネス
番組初出演で、TBSでは約16年ぶりに歌うYUKIは「Baby, it’s you」を披露
オリコンニュース
adieuこと上白石萌歌は話題の曲「よるのあと」をフルサイズで披露
23時台にはAIやCreepy Nutsなど、24時台にはゴールデンボンバーなどが登場
これを受け、Snow Manは同日の「CDTVライブ!ライブ!」への出演を見合わせ
スポニチアネックス
トップアーティストからブレイクが期待されるニューカマーまでが次々と登場
スポーツ報知
すでに発表されたアーティストに加え、aiko、浜崎あゆみ、ゆずの出演も決定
第1弾出演アーティストも発表され、乃木坂46、KinKi Kidsらの参加が決定