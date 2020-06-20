特盛！よしもと
『特盛！よしもと』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年3月13日
2021年3月6日
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渡部建の豊洲市場アルバイト 恩人への「不義理」を井上公造氏が暴露
豊洲にはアルバイトを仲介した社長のほかに、渡部の恩人がいるそう
東スポWEB
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宮迫博之とは「全然もめてない」今田耕司が自身の発言巡り言及
宮迫のYouTube活動を巡る自身の発言が話題となったことに言及
デイリースポーツ
2021年2月20日
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宮迫博之が島田紳助さんにアポなしで電話 今田耕司「芸人やとやらへん」
YouTubeで島田紳助さんにアポなしで電話し、対談した件に言及
スポニチアネックス
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吉本興業の会長が宮迫博之に対し「戻らんでええ」今田耕司が驚き
宮迫博之に対し「戻らんでええ」などと述べたインタビュー記事に驚きも
デイリースポーツ
2021年2月13日
2021年2月6日
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ミルクボーイ・内海崇がボヤき「西野さんのせいでえらい目に」
西野が立ち上げたクラファンを巡り「えらい目に遭いまして」とボヤきも
ナリナリドットコム
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今田耕司「愛情ないなって思う」西野亮廣の退社発表文に指摘
吉本は公式HPで、西野の退社について2行の文言で発表
東スポWEB
2021年1月23日
2020年12月12日
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渡部建には「一回否定してしまうクセが多分ある」今田耕司が分析
渡部にはしゃべるときに「一回否定してしまうクセが多分ある」と分析
東スポWEB
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「昼間の2時間だけ」2度目の不倫報道の宮崎謙介氏が「反論」
体の関係を巡る疑惑が浮上していることに、12日放送の番組で言及した
デイリースポーツ
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コロナ感染拡大は「Go To関係ない」辛坊治郎が番組で持論
「Go Toと感染拡大は何の関係もありません」として、複数の根拠を説明
スポニチアネックス
2020年10月15日
2020年10月3日
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携帯料金引き下げ政策に杉村太蔵が疑問「越権行為じゃないかと」
「本来の物の値段は売る人、買う人は自由に決められる」と前置き
スポニチアネックス
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ほんこんが山口達也氏の報道に違和感「依存症やからとか…」
「依存症やからとか、寂しいからとかいう話に持っていく」と指摘
スポニチアネックス