NEWSな2人
TBSで2016年4月22日から毎週金曜日24:50 - 25:20に放送されているバラエティ番組。
2019年8月24日
2018年6月23日
2018年2月10日
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小山慶一郎が自殺まで考えたNEWSの危機「考えてないと言ったら、うそ」
「グループがなくなってしまうんじゃないか？」というときがあったという
トピックニュース
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死の現場をミニチュアで再現する特殊清掃員の思い 家族の悲しみを訴える
精巧に表現した模型で、死の悲惨さと残された家族の悲しみを訴えたいという
トピックニュース
2018年2月3日
2018年1月27日
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元浦安市議が妊娠を議会に「事故扱い」とされた過去を明かす
妊娠での欠席を相談すると、事務局は「事故扱い」にしてくれと打診
トピックニュース
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元市議が落選後の厳しい暮らしぶりを告白 貯金崩し1食300円で生活
現在は無職で、貯金を切り崩して1食300円に抑えて生活しているという
トピックニュース
2018年1月20日
2018年1月13日
2017年12月2日
2017年11月4日
2017年10月21日
2017年8月26日
2017年7月1日
2017年6月17日
2017年6月10日
2017年5月27日
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中卒のスピードワゴン小沢一敬 東大女子の恋愛観を一蹴
「ゴールがないと、何のために付き合うのか分からない」と東大女子
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東大ハラスメントの実態を現役女子学生が告白 バイト面接を落とされた
希望のアルバイト面接で頭はよいが仕事ができないとの偏見を持たれるという
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