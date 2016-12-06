千葉大生の女性集団暴行
『千葉大生の女性集団暴行』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年9月22日
2017年4月18日
2017年3月31日
2017年3月30日
2017年2月20日
2017年2月6日
2017年2月2日
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千葉大学の集団強姦事件 新たに29歳の医師の男を書類送検
新たに29歳の医師の男が2日に準強制わいせつの疑いで書類送検された
日テレNEWS NNN
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千葉大生の集団女性暴行事件の全容が明らかに 飲食店店主も証言
公判では、飲食店の店主も「短時間でボトル8本は空けていた」と証言した
東スポWEB
2017年2月1日
2016年12月16日
2016年12月13日
2016年12月12日
2016年12月8日
2016年12月7日
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千葉大学長を名乗るデマ文書がネットで拡散 大学側は全面否定
千葉大学長の名前で学生の「口止め」をするようなデマ文書が拡散している
J-CASTニュース
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千葉大医学生の乱暴事件 介抱するふりしてトイレに連れ込み体触る
学生が女性を介抱するふりをしてトイレに連れこみ、医師も体を触った疑い
livedoor
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千葉大学医学部の集団強姦事件 指導の研修医が飲み会企画か
実習で指導する立場の研修医が、飲み会を企画していたことが分かった
日テレNEWS NNN
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千葉大医学生の集団女性暴行 実名公開を先延ばした理由
県警は5日、先延ばしにしてきた容疑者全員の実名や住所を公開した
日刊ゲンダイDIGITAL
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千葉大生の集団女性暴行 千葉大病院の研修医「学生に誘われて触った」
研修医は、学生に誘われて女性の体を触ったと話していることが分かった
livedoor