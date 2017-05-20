『バズリズム』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「いま世界が注目するフルート奏者」と紹介され、華麗な経歴も伝えられた
週刊女性PRIME
Smart FLASH
街の声を伝えたVTRでは、工藤の完璧ぶりを印象づけるような内容が多かった
ゼミの担当教授がVTR出演し、鈴木はゼミ生の中で「トップ」だったと絶賛
デイリースポーツ
Twitterで収録の裏側を明かし、「不快に思われた方申し訳ない」と詫びた
日刊スポーツ
両親がいるときは、「38〜40時間全然寝れちゃうんです」と告白
スポニチアネックス
だが「覚えてない」と述べ、「陽水さんのおしゃべりが面白くて」と回想
入浴時間がかなり短く、タイマーで計ってみると「3分」だったそう
自身が未婚であることについて「破綻しているんです。人間が」と説明
トピックニュース
「すごく嬉しい反面、寂しい気持ちにもなってます」と本音を吐露
人柄について「南原さんいわく『あれは人に興味が無いからだ』」とコメント
遅刻癖がひどいそうで「お前の時計はなんなんだ！」と批判的なコメント
ウルフルズに関心のない観客にイラ立ち「観ないなら帰れ」と怒鳴ったそう