大阪府警の機動隊員による暴言
『大阪府警の機動隊員による暴言』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年11月16日
2016年11月11日
2016年11月9日
2016年11月8日
2016年11月7日
2016年10月27日
2016年10月26日
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潮匡人氏 沖縄で機動隊員に怒声とばす反対派に指摘「脅迫罪」
反対派の一部による「お前たちの家も分かるんだぞ！」という暴言に言及
トピックニュース
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香山リカ氏の見解が波紋 機動隊員への罵声「心理的影響は皆無」
Twitterで、罵声を浴びる機動隊員について「心理的影響は皆無」と説明
J-CASTニュース
2016年10月24日
2016年10月22日
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辛坊治郎氏 ヘリパッド移設反対派の活動に疑問「問題がある」
「早く作ってくれ」と、沖縄県民の大半が移設を望んでいると指摘
トピックニュース
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沖縄県で差別発言をした大阪府警の機動隊員2人 懲戒処分に
府警は21日、発言者の機動隊員2人を戒告の懲戒処分とした
読売新聞オンライン
2016年10月21日
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大阪府警の機動隊員が沖縄市民に「土人」と暴言 中国人は歓迎？
ネットで「琉球が中国のものだと認めた」と、暴言を「歓迎」する声があった
Record China
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フィフィ 「土人」発言問題に「機動隊員への暴言も報道するべき」
米軍基地反対派が機動隊員に暴言を吐く様子をとらえたキャプチャ画像を投稿
トピックニュース