大隅良典

大隅良典は、日本の生物学者（分子細胞生物学）。学位は理学博士（東京大学・1974年）。総合研究大学院大学名誉教授、基礎生物学研究所名誉教授、東京工業大学フロンティア研究機構特任教授・栄誉教授。 基礎生物学研究所教授、総合研究大学院大学生命科学研究科教授などを歴任した。「オートファジーの仕組みの解明」により2016年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。 福岡県福岡市出身、1945年2月9日生まれ。