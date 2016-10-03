大隅良典
大隅良典は、日本の生物学者（分子細胞生物学）。学位は理学博士（東京大学・1974年）。総合研究大学院大学名誉教授、基礎生物学研究所名誉教授、東京工業大学フロンティア研究機構特任教授・栄誉教授。 基礎生物学研究所教授、総合研究大学院大学生命科学研究科教授などを歴任した。「オートファジーの仕組みの解明」により2016年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。 福岡県福岡市出身、1945年2月9日生まれ。
2025年4月24日
2016年10月28日
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草間彌生氏や大隅良典氏ら6人 文化勲章に選ばれる
文化勲章には草間彌生氏や大隅良典栄誉教授、船村徹氏ら6人が選ばれた
日テレNEWS NNN
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「『役に立つ』が社会をダメに」 ノーベル賞、大隅良典さんの発言に反響
J-CAST会社ウォッチ
2016年10月12日
2016年10月5日
2016年10月4日
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大隅良典さんが子供を持つ親にアドバイス 「心配でも子供を信用して」
「できるだけ子供を信用して、好きにやらせてあげて欲しい」と助言
日テレNEWS NNN
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ノーベル賞の大隅良典氏の名前 「大隈」と書き間違えるメディアが続出
漢字が似ているせいか「大隅」と「大隈」を書き間違える人が続出
J-CASTニュース
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大隅良典さんが「科学は挑戦」と発言 韓国ネットでも反響呼ぶ
3日の会見で「挑戦こそが科学の精神だ」と発言し、韓国ネットが反応
Record China
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中国、日本との差は「あまりに大きい」 ノーベル賞受賞の多さを指摘
「欧米諸国を除くと、日本のノーベル賞受賞者が最多」であるとのこと
サーチナ
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ノーベル賞を受賞した大隅良典さん 海外研究者からも称賛の声
米教授は「オートファジーの最大の貢献者であり、『父』と言える」と述べた
読売新聞オンライン
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ノーベル生理学・医学賞を受賞の大隅良典教授「メール見るのが怖い」
「延々海外からたくさんメールが入ってて、見るのが恐ろしい」とのこと
日テレNEWS NNN
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ノーベル賞を受賞した大隅良典さんが楽しんでいたゲームにスタジオ感嘆
東大時代、切符の数字から四則演算で10を作るというゲームをしていたそう
スポーツ報知