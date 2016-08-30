高知東生の公判
『高知東生の公判』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年9月17日
2016年9月15日
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高知東生被告に有罪判決 裁判官から薬物断絶を諭され涙
裁判官は「支援者の期待を裏切らないように頑張ってください」と諭した
東スポWEB
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堀ちえみが高知東生被告に言及「家族ならやっぱり気付く」
「（覚醒剤を使用すると）まず、言動がおかしくなるという」と指摘
スポーツ報知
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高知東生被告に懲役2年、執行猶予4年の判決言い渡される
いずれも懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡された
スポニチアネックス
2016年9月8日
2016年9月6日
2016年9月2日
2016年9月1日
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坂上忍 高知東生被告の初公判での証言内容に驚き「正直に発言した」
高知被告は10代後半から大麻、20代で覚醒剤に手を出したと証言していた
トピックニュース
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高島礼子は「明るい表情で吹っ切れた様子」 関係者が明かす
高島礼子は被告と離婚後、レギュラー番組の収録など仕事に集中しているそう
スポニチアネックス
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高知東生被告と一緒に逮捕された知人「お別れしようと思っています」
高知被告のことは本名で呼び「もうお別れしようと思っています」と説明
スポーツ報知