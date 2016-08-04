ローラと登坂広臣の破局報道
『ローラと登坂広臣の破局報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年1月1日
2016年8月10日
2016年8月9日
2016年8月5日
2016年8月4日
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ローラと交際報道 三代目JSB登坂広臣ファンは沈痛「キツすぎます」
「お似合い」との声もあるが、「ショックで涙が止まらない」と悲痛な声も
Techinsight
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登坂広臣の舞台あいさつに大音量BGM ローラとの熱愛報道語らず
報道陣から「熱愛報道は事実ですか？」など交際について質問が飛んだ
東スポWEB
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ローラと三代目JSB登坂広臣の熱愛報道に「やっぱり」 匂わせていた？
2人の関係は2016年に入った頃から、登坂ファンの間で噂されていたそう
J-CASTニュース
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SMAP中居正広はローラに片想いだった？ 木村拓哉らも関係に疑いか
2014年の番組では中居とローラの交際疑惑が取り上げられた
東スポWEB
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ローラと三代目JSB・登坂広臣が熱愛か マンションに通う姿
2人のインスタを見て、写真の構図が同じだったことから気づいたファンも
NEWSポストセブン