堀北真希の出産
堀北真希が2016年、第1子を出産した。
2019年4月20日
2017年1月6日
2016年12月22日
2016年12月21日
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山本耕史が堀北真希との第1子誕生から初の公の場 性別は明かさず
第1子誕生を祝福され「可愛いの一言ですね」と感想を語り、頬を緩ませた
モデルプレス
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山本耕史が香取慎吾の「フライング発表」を否定「僕と彼の絆」
香取が番組で一足先に発表したことに「事前に伝えていた？もちろん」と言及
オリコンニュース
2016年12月18日
2016年6月22日
2016年6月21日
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堀北真希の妊娠報道に夫の山本耕史が言及「意思に反してこの時期に」
「意思に反して、この時期に、そしてあのような形で報道されて」と報告
スポニチアネックス
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フィフィ 堀北真希の妊娠報道に苦言「不快でしかない」
不安定な時期に妊娠を発表する流れに対し、「不快でしかない」と批判
トピックニュース
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堀北真希の妊娠で石田三成のTwitterが炎上 山本耕史の役柄影響か
夫の山本耕史が「真田丸」で石田三成役を演じていることのとばっちり
ナリナリドットコム
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堀北真希の早すぎる妊娠報道に嫌悪の声も「発表するまで待つべき」
ネットでは「妊娠初期で大々的に報じるとか神経を疑う」など批判が続出
J-CASTニュース
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夏目三久 堀北真希の妊娠報道に厳しい表情「ちょっと過熱しすぎ」
「ちょっと報道が過熱し過ぎな気がしますね」と少し厳しい表情でコメント
スポニチアネックス
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堀北真希の妊娠報道 ネットで「転生希望」する人など反応続々
報道を受け、Twitterなどネットではファンの反応が続々と寄せられている
ナリナリドットコム
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堀北真希が第1子を妊娠 所属事務所が「事実」と明かす
所属事務所は、妊娠初期のため「温かく見守ってください」とコメントした
スポニチアネックス