モシモノふたり

『モシモノふたり〜タレントが“おためし同居生活”してみました〜』は、フジテレビ系列で放送されているバラエティ番組である。 芸能人の未婚男女1組が2泊3日の「おためし同居生活」を行い、後にMC・同居人がその映像を見ながらスタジオトークを繰り広げる。フジテレビ系列の水曜22時枠でバラエティ番組がレギュラー放送されるのは、『ピカルの定理』（2012年4月 - 2013年3月）以来の約3年ぶりとなる。