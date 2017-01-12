モシモノふたり
『モシモノふたり〜タレントが“おためし同居生活”してみました〜』は、フジテレビ系列で放送されているバラエティ番組である。 芸能人の未婚男女1組が2泊3日の「おためし同居生活」を行い、後にMC・同居人がその映像を見ながらスタジオトークを繰り広げる。フジテレビ系列の水曜22時枠でバラエティ番組がレギュラー放送されるのは、『ピカルの定理』（2012年4月 - 2013年3月）以来の約3年ぶりとなる。
2017年3月16日
2017年3月9日
2017年3月4日
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2017年3月2日
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2017年2月16日
2017年2月9日
2017年2月2日
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親交が深い中居正広と出川哲朗 酒席では「仕事の話」
「結局仕事の話になっちゃったり…あの番組どうだったねとか」と語った
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千秋と松任谷由実は「超仲良し」 ラジオ番組での共演がきっかけ
デビュー直後の千秋を見た松任谷が、自身のラジオに千秋を呼んだのだそう
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小泉進次郎氏が招かれるパーティーの数にりゅうちぇる「パリピじゃん」
会に同席した千秋によると、進次郎氏は「本日17回目」と語っていたそう
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離婚を相談してくる女性芸能人「2組いる」 千秋の告白に驚き
「いま2組いる」と明かし、「全部合わせたら10組ぐらい」と回想
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2017年1月19日
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ピース・又吉直樹 相方・綾部祐二の渡米後に始まるソロ活動への不安
相方の綾部祐二が渡米することにより、ソロ活動を強いられる又吉
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ピースの又吉直樹 小説「火花」を献本した唯一の女性は森口博子
送る相手が全然おらず、子どもの頃からファンだった森口博子に送ったという
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