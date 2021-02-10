大塚 久美子は日本の実業家。大塚家具代表取締役社長、ききょう企画代表取締役。1968年2月26日生まれ、埼玉県春日部市出身。父は大塚家具創業者の大塚勝久。
26日付でIT機器メーカー・メルコHDの社外取締役に就任することが内定
FRIDAYデジタル
大塚久美子元社長は、日本テレビの取材を受けて吸収合併を知ったそう
日テレNEWS NNN
元社長の大塚久美子氏が同社を去ってから1年も経っていないと筆者
デイリー新潮
大塚家具の事業を傾かせた張本人とされるため、ネット上では厳しい声が噴出
日刊ゲンダイDIGITAL
経営誌主催セミナーに「名経営者」として登壇すると、デイリー新潮が報じた
退任後も大塚家具との関わりが完全になくなったわけではないという
山田昇会長は取材で、すでに黒字体質になっていることを明言
遠回しに会社提案に賛成するように促している内容だったという
当時、娘の久美子氏は社員宛てに「警告メール」を送っていたと筆者
創業者の勝久氏抜きで「裏取締役会」が招集されるようになったと元社員
娘の社長就任に最初は賛同したものの、次第に疑問を持つようになったという
創業者・大塚勝久氏は2015年2月25日の会見で、久美子氏への怒りを爆発