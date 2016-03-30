『鴻海のシャープ買収』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
従来の契約関係を一から洗い直してムダを削り、7セグメントすべてが黒字化
J-CASTニュース
日本の電機大手に憧れ、師と仰ぐのはシャープ元副社長の佐々木正氏だそう
文春オンライン
一般顧客と向き合う畑違いの事業に、郭台銘氏が損切りをして終わる仮説
Record China
不祥事を除けば、国内の上場企業が社長に報酬を支払わないのは異例
読売新聞オンライン
社長室の下に構造改革担当、人事、法務、省庁担当などを集中させる
日テレNEWS NNN
鴻海のもとで働くわけにはいかないという「悲壮な覚悟」があったという
デイリー新潮
「あまりに不便な場所なので、退職した社員もいる」と現役の社員は話す
正念場で攻めの投資を続けられなかったことが苦境を招いた原因の一つと指摘
プレジデントオンライン
鴻海によるシャープへの出資が完了した後、社長に就任する見通し
決定後に鴻海側は出資金の減額など、次々とシャープ側に不利な条件を提示
まぐまぐニュース
鴻海の日本人の特別顧問はシャープへの固執は日本への期待感の表れだと見る
NEWSポストセブン
発表によると、2017年度新卒採用計画では290人を採用する方針
BUZZAP！
40年来の古参幹部の1人で、郭台銘会長の前妻の叔母にあたる
女性自身
鴻海の示した買収条件の修正案に対し、ある取締役が怒りを爆発させたという
ホンハイの出資額は当初の4890億円から1000億円程度減額される