石坂浩二の「鑑定団」降板劇
『石坂浩二の「鑑定団」降板劇 』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年9月19日
2016年8月12日
2016年4月6日
2016年3月23日
2016年3月19日
2016年3月12日
2016年3月6日
2016年2月26日
2016年2月25日
2016年2月24日
2016年2月21日
2016年2月14日
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「笑点」で山田君を降板させるためのイジメ？ 一言しか喋らなかった時期
2015年に冒頭の挨拶が不自然なまでに少なくなった時期があったという
NEWSポストセブン
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石坂浩二の「なんでも鑑定団」降板騒動 プロデューサーの沈黙続く
制作会社所属のチーフプロデューサーと石坂の確執が背景にあると記者は指摘
スポニチアネックス
2016年2月13日
2016年2月9日
2016年2月7日
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「開運！なんでも鑑定団」が騒動後初収録 石坂浩二の発言は1時間
石坂浩二の発言は、2回分を合わせて約1時間に上ったという
スポニチアネックス
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石坂浩二「なんでも鑑定団」の収録で自虐トーク 観客は大爆笑
騒動について問いかけられた石坂浩二は「（真相は）どうですかね」と発言
スポニチアネックス