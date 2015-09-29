三重の18歳女子高生殺害
三重県伊勢市の雑木林で18歳の女子高校生が殺害されているのが見つかった事件。
2015年10月9日
2015年10月5日
2015年10月4日
2015年10月3日
2015年10月2日
2015年10月1日
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三重の刺殺事件 女子生徒は「生きていても価値がない」 と話していた
女子高生は「自分なんか生きていても価値がない」と話していたという
読売新聞オンライン
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三重の女子高生殺害 逮捕された男子生徒「殺害を頼まれ…」
逮捕された男子生徒は「（被害者から）殺害を頼まれた」と供述している
読売新聞オンライン
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カンニング竹山、三重県女子高生の自殺願望を激しく非難
番組では、三重県で高校3年生の女子生徒が殺害された事件を特集
トピックニュース
2015年9月30日
2015年9月29日
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尾木直樹氏 三重の女子高生殺害事件に「本当なら最悪」
逮捕された男子生徒が「頼まれて殺した」と供述していることに持論を展開
デイリースポーツ
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三重の女子高生殺害 逮捕された少年「頼まれてやった」
逮捕された少年は死亡した女子高生に「頼まれてやった」と話している
日テレNEWS NNN
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三重県の雑木林で18歳女子高生の遺体見つかる 男子高校生を逮捕
警察は一緒にいた男子高校生を逮捕した
日テレNEWS NNN
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三重県の雑木林に女子高生の遺体 殺人事件で捜査
遺体の近くに血の付いた包丁が落ちており、三重県警は殺人事件として調査
読売新聞オンライン
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三重県の女子高生遺体で同級生の男子高生を逮捕へ 殺害を依頼された？
警察は一緒にいた男子高生を間もなく逮捕する方針を固めた
日テレNEWS NNN