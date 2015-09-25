熊谷市の連続殺人事件

埼玉県熊谷市で2015年9月14日から16日にかけて、3軒の住宅で小学生の姉妹を含む6人が相次いで殺害された事件。

2022年4月18日

2020年9月12日

2019年12月21日

2019年12月6日

2019年12月5日

2019年8月3日

2019年6月10日

2018年9月13日

2018年3月9日

2018年1月26日

2017年9月16日

2016年1月3日

2015年12月14日

2015年11月7日

2015年10月9日

2015年10月8日

2015年9月26日

2015年9月25日