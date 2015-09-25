埼玉県熊谷市で2015年9月14日から16日にかけて、3軒の住宅で小学生の姉妹を含む6人が相次いで殺害された事件。
さいたま地裁は請求を棄却し、男性は「怒りで吐き気がする」と憤りを露わに
読売新聞オンライン
しかし高裁は死刑判決を破棄して無期懲役とし、最高裁も上告を棄却
文春オンライン
元刑事の小川泰平氏は遺族の男性とテレビ出演し、「真実」を伝えると発表
まいどなニュース
妻と娘を殺害された男性は「私が解放して殺しにいきたい」と会見で発言
スポーツ報知
東京高裁は5日、1審の死刑判決を破棄し、無期懲役とする判決を言い渡した
強盗殺人罪などに問われた被告の控訴審第2回公判が1日、東京高裁で開かれた
弁護側は「被告は事件当時、心神喪失状態だった」と改めて無罪を主張
共同通信
遺族の男性が、県に約6400万円の損害賠償を求める訴訟を起こすと分かった
ライブドアニュース速報
さいたま地方裁判所は検察の求刑どおり、被告に死刑判決を下した
起訴されたペルー人の被告が26日、初公判で意味不明な発言を繰り返した
被害者の母親は脳梗塞で倒れて入院し、いまもリハビリ生活を続けている
デイリー新潮
刑事責任を問えるかという判断は、16年春になる見込み
日刊ゲンダイDIGITAL
逮捕された男は格闘技ジムに通う地下格闘家だったことが分かった
日テレNEWS NNN
妻のエンディングノートには娘と男性へのメッセージがつづられていた
週刊女性PRIME
男は「職場にいた」「事件については知らない」と供述しているという
県警は夫婦を殺害した容疑で逮捕したが他の4人の殺害に関与したとみている
男は神奈川県へ移動中に熊谷市に立ち寄った疑いがあると25日、分かった
同市が不審者への注意を呼びかけていなかったと25日、分かった