存在の耐えられない透明さ

神戸連続児童殺傷事件の加害者「元少年Ａ」が立ち上げた自身の公式ホームページ。

2015年10月16日

2015年10月14日

2015年9月27日

2015年9月14日

2015年9月13日

2015年9月11日

2015年9月10日

2015年9月9日