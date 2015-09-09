存在の耐えられない透明さ
神戸連続児童殺傷事件の加害者「元少年Ａ」が立ち上げた自身の公式ホームページ。
2015年10月16日
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「元少年A」の有料ブロマガ スピード凍結させた運営の事情とは
FC2は警察ににらまれるのを嫌ったとジャーナリストの井上トシユキ氏は推察
東スポWEB
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元少年A 有料ブロマガ「元少年Aの"Q & 少年A"」凍結を謝罪
元少年Aは16日、ブログで「操作も行えず、現在為す術がない状態」と説明
J-CASTニュース
2015年10月14日
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堀江貴文氏「ふざけてる」 元少年Aの有料配信サービスに苦言
堀江貴文氏は14日、「タイトルがまたふざけてるね」とツイート
トピックニュース
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元少年Aが「有料ブロマガ」配信 会って話をすることは拒否する
会って話がしたいとするフリーライターの渋井哲也氏の投稿に回答
J-CASTニュース
2015年9月27日
2015年9月14日
2015年9月13日
2015年9月11日
2015年9月10日
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元少年Aのホームページを心理学者が分析「強烈な表現欲求」
自己の存在確認をするための、強烈な表現欲求のようにも感じられるという
J-CASTニュース
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元少年AのHP開設に懸念 猟奇犯罪に関心がある人の「聖地」に？
「罪への反省は、今回のHPでも感じられない」と臨床心理士は分析する
スポニチアネックス
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元少年Aが公式ホームページを開設 個人情報や衝撃写真など公開
HPでは個人情報を公開し、自身とみられる全裸写真を掲載しているという
NEWSポストセブン