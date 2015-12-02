内戦が続くシリアなどから難民や移民が欧州に押し寄せている問題。
ドイツ国民が続々と殺されているのに、難民受け入れ政策を継続すると発言
まぐまぐニュース
14日、約1000人が川を渡り、AFP通信によると3人が流されて死亡した
日テレNEWS NNN
ドイツの独善的な言い分に、多くの国は苛立ちをみせていると筆者は指摘
現代ビジネス
目的は、トルコやレバノンなどの難民キャンプに対する経済援助の資金集め
欧米や日本などの60カ国以上が参加し、1兆円を超える支援をすることで合意
日本が2年間で受け入れた難民の数は、わずか38名にとどまると伝えた
サーチナ
難民は先進国に来るのではなく、中国のように自国を豊かにすべきだと指摘
Record China
暴行事件などの不都合が報道され始め、難民歓迎の熱は冷めたと筆者
25日に告知ツイートを投稿するも、多数の批判を受けたためか削除
トピックニュース
これまでの報道の流れで難民は、「絶対善」として扱われていたと筆者
漫画家のイラストが、シリア難民を揶揄していると海外メディアは報道
NEWSポストセブン
入国後に多数の行方不明者が出ていると判明し、警戒を強めているという
読売新聞オンライン
国内では受け入れを巡る混乱が続いており、妥協したとみられる
子犬を抱え、シリアからギリシャまで500kmに及ぶ道のりを歩いて来たという
マイナビ学生の窓口