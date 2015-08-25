世界陸上2015
『世界陸上2015』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年9月23日
2015年9月1日
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世界陸上でセグウェイ事故…有吉弘行がカメラマンに憤怒
事故を起こしたカメラマンを「グズがよぉ、グズカメラマン」と非難した有吉
トピックニュース
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世界陸上の女子マラソン 入賞で悔しさみせない日本勢に違和感
ゴール後の映像には13、14位の選手がVサインをしている様子が映っていた
スポニチアネックス
2015年8月31日
2015年8月30日
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ビートたけし 世界陸上男子400mリレーで銀メダルを獲得した中国に毒舌
銀メダルを獲得した中国に、「ほかのチームは失敗したのかな？」とたけし
トピックニュース
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世界陸上の男子400m覇者、バンニーキルク 興奮しすぎて病院行き
勝利後、極度の興奮と疲労から座り込んだまま動けなくなり、病院に運ばれた
Techinsight
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伊藤舞が世界陸上の女子マラソンで7位入賞 リオ五輪の代表に内定
36キロ付近で第2集団から抜け出してそのままゴール、リオ五輪に内定した
スポニチアネックス
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サニブラウン外しが裏目 世界陸上リレーで日本が予選敗退
第3走者からアンカーにつなぐところでバトンミスがあり、4位に終わった
スポニチアネックス
2015年8月29日
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谷井孝行が3位で日本競歩界初のメダル獲得 リオ五輪代表に内定
五輪、世界選手権を通じて競歩種目では日本勢初となるメダル獲得
スポニチアネックス
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世界陸上で競歩の先頭選手がトイレに駆け込む レースに戻るも1位を維持
15〜20秒ロスしたものの、2位グループを引き離して1位をキープしているそう
スポニチアネックス
2015年8月28日
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ボルトがレース後にカメラマンと接触し転倒 左ふくらはぎに血
レース後、横にいたカメラマンが転倒し、巻き込まれる形でボルトも転倒
デイリースポーツ
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世界陸上で入賞ゼロ…日本選手団監督が「見通し甘かった」と認める
目標設定について、選手団の原田監督は見通しが甘かったことを認めた
スポニチアネックス
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サニブラウン・ハキームがリレー決勝でアンカーに抜擢か ボルトと対決も
実現すれば、ボルトとのアンカー対決にも期待がかかる
スポニチアネックス
2015年8月27日
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アリソン・フェリックス 女子400メートル優勝で女子最多9個目の金
スタートダッシュでリードを奪うと、そのままトップをキープしてゴール
スポニチアネックス
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タクシー代金を世界陸上の金メダルで払った選手 ハンマー投げのファイデク
祝勝会で酔ってしまったファイデクは、タクシー代をメダルで払ったという
日刊ゲンダイDIGITAL
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サニブラウン・ハキームが世界陸上の準決勝で敗退 「甘くないですね」
20秒47の2組5位となり、大会最年少での決勝進出を逃した
スポニチアネックス
2015年8月26日
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サニブラウンが男子200メートル準決勝で5位 決勝進出ならず
ウサイン・ボルトを抜く大会最年少決勝進出はならなかった
スポニチアネックス
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世界陸上2015 女子10000m決勝でアメリカのモリー・ハドルに悲劇
モリー・ハドルが3位を確信し両手を上げるも、ゴールする瞬間に抜かれた
トピックニュース
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ガトリンが16歳の日本代表サニブラウンに驚き 「抜かれるかと焦った」
同じレースで走ったガトリンは「抜かれるんじゃないかと焦った」と称賛した
スポーツ報知