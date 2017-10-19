須賀健太はホリプロ所属の俳優。1994年10月19日生まれ。東京都江戸川区の出身
「お知らせ」と題して、アパレルブランドのモデルを務めたことを報告
スポーツ報知
ブルーに髪を染めた姿をし、カメラに向かって挑発するような表情を見せた
2022年1月に同棲報道のあった長尾寧音ともうすぐ交際6年になるという
週刊女性PRIME
28歳の誕生日を迎えたことを報告し、子役時代と現在の写真を公開
スポニチアネックス
実力優先の世界である舞台で活躍している人が多いという
デイリー新潮
「大好きで、（共演が）めちゃくちゃうれしい。大悟さんになりたい」と熱弁
長尾は2007年、オーディションで約1万人の中からグランプリに輝き芸能界へ
NEWSポストセブン
子役時代のイメージがつきすぎて、中学・高校時代は仕事が激減したそう
新R25
須賀は2002年に月9ドラマ「人にやさしく」で香取と共演した経験がある
クランクイン！
原作でも「やばい奴」として有名な、金属バットで暴れまくる極悪非道な敵役
マイナビニュース
まいんちゃんを演じた福原遥は大人の女性に変身し、モデルや女優業をこなす
日刊SPA!
「高校時代は、やりたいと思ってもあまり仕事がなかったですね」と須賀
オリコンニュース
香取に作成を依頼したのれんを公開し「死ぬまで大切にすべき宝物」と綴った
モデルプレス