『ローレン・マイコラス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
双子を妊娠しているローレン夫人の出産に付き添うためだという
フルカウント
夫人の出産に伴い一時帰国していたマイコラスは、近日中に再来日する
スポーツ報知
坂本勇人がタイムリーを放ち、マイコラスら6投手で完封リレー
スポニチアネックス
27日の中日戦で8回1失点の好投を見せるも、夫人と帰国したがっているそう
日刊ゲンダイDIGITAL
13時前ごろからネットでは、マイコラスが先発確定との情報が流れだしていた
BASEBALL KING
来季のメジャー復帰が噂されており、本人も希望しているという
27日の「UFC Fight Night Japan」で着るラウンドガールの衣装
デイリースポーツ
イベントのギャラは、50〜60万円と駆け出しのタレントとほぼ同額とのこと
東スポWEB
この日はローレン夫人だけでなく、米国から来ていた家族もスタンドで観戦
テレビ番組の収録では、ギャラが安すぎるとして、事務所契約が破談
収録現場で夫人は「ギャラ安すぎ」と、事務所社長に怒っていたと関係者
女性自身
ハリウッド女優ばりのルックスで、野球ファンの視線は妻に釘付け
モデルプレス