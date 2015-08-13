岩隈のノーヒットノーラン
マリナーズの岩隈久志がオリオールズ戦でノーヒットノーランを達成。メジャーリーグ日本人選手としては野茂英雄が2001年に達成して以来2人目の快挙。
2015年8月24日
2015年8月17日
2015年8月15日
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岩隈久志がノーヒットノーランの心境語る「感謝の気持ちを返したい」
「終盤になるにつれてみんなが違う雰囲気で守ってくれていた」と岩隈
東スポWEB
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岩隈久志、無安打無得点を達成 投球内容では「野茂英雄氏超え」の声も
「市場価値は上昇し、3年総額5000万ドル（約62億2000万円）が相場」と記者
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年8月14日
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岩隈久志の巧みな投球術 約4割がボール球でノーヒットノーランを達成
約4割がボール球だったことから、巧みな投球術が再び注目を浴びている
Sports Watch
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岩隈久志の快挙を支えた夫人の言葉「見守ってるから安心して投げて」
見守ってるから安心して投げて、というまどか夫人の言葉に支えられたと岩隈
デイリースポーツ
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岩隈久志の素顔は「子煩悩なパパ」 妻まどかさんの父広橋公寿氏が明かす
普段はとても子煩悩なパパで、優しくて怒ったところを見たことがないという
スポニチアネックス
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岩隈久志のノーヒットノーラン 34歳という年齢に米メディアは注目
34歳以上での偉業達成は、ランディ・ジョンソン氏による04年の記録まで遡る
フルカウント
2015年8月13日
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マリナーズ岩隈久志のノーヒットノーラン 敵打者も「脱帽して進む」
相手チームの打者は「脱帽するしかない」と素直に負けを認めている
フルカウント
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横浜DeNAの中畑清監督が岩隈久志の快挙に本音 「岩隈欲しいなあ」
「やったの？」と笑顔を浮かべ、「岩隈欲しいなあ」と中畑監督
スポニチアネックス
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岩隈久志がノーヒットノーラン 田中将大や篠原信一ら各界から祝福
柔道家の篠原信一やタレントの武井壮など、各方面から祝福の声が上がった
デイリースポーツ
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岩隈久志がノーヒットノーランを達成 観衆から「クマコール」
9回、観衆は偉業達成を前に「クマコール」で会場を盛り上げた
フルカウント
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岩隈久志がノーヒットノーランを達成 「できるなんて思ってもいなかった」
「すごくうれしい。僕ができるなんて思ってもいなかった」と語った
スポニチアネックス
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岩隈久志がノーヒットノーランを達成 日本人選手では野茂英雄氏以来の快挙
日本人選手としては野茂英雄氏が01年に達成して以来2人目の快挙となった
スポニチアネックス