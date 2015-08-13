岩隈のノーヒットノーラン

マリナーズの岩隈久志がオリオールズ戦でノーヒットノーランを達成。メジャーリーグ日本人選手としては野茂英雄が2001年に達成して以来2人目の快挙。

2015年8月24日

2015年8月17日

2015年8月15日

2015年8月14日

2015年8月13日