ZOO元メンバー逮捕
解散したダンス＆ボーカルユニット「ZOO」のメンバーだった坂井俊浩容疑者が、覚醒剤を譲り受けたとして麻薬特例法違反容疑で逮捕された事件。
2015年10月9日
2015年9月29日
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元ZOOの坂井俊浩被告 デビューした20歳から覚せい剤使用していた
被告は、デビューした20歳から覚醒剤を使用していたことが明らかになった
スポーツ報知
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「ZOO」元メンバーの男、初公判で薬物使用を認める
29日に開かれた初公判で被告の男は、起訴内容を全面的に認めた
日テレNEWS NNN
2015年7月17日
2015年7月9日
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逮捕されたZOO元メンバー 交際相手と薬物を使用していた可能性
容疑者は、当時の交際相手の女と一緒に覚醒剤を購入していたという
日テレNEWS NNN
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覚醒剤で逮捕された元ZOOメンバーと道をたがえた盟友HIRO
坂井容疑者とHIROは、ZOO解散後も行動をともにしてきた盟友だという
日刊ゲンダイDIGITAL
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逮捕された元ZOOメンバー「THE MUSIC DAY」で台本無視する一幕も
4日に生出演した「THE MUSIC DAY」では、台本を無視する一幕があった
東スポWEB