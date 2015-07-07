ZOO元メンバー逮捕

解散したダンス＆ボーカルユニット「ZOO」のメンバーだった坂井俊浩容疑者が、覚醒剤を譲り受けたとして麻薬特例法違反容疑で逮捕された事件。

2015年10月9日

2015年9月29日

2015年7月17日

2015年7月9日

2015年7月7日