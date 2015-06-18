トヨタの女性役員逮捕
トヨタ自動車の常務役員、ジュリー・ハンプ容疑者が、麻薬オキシコドンの錠剤を輸入したとして麻薬取締法違反容疑で逮捕された事件。
2015年7月9日
2015年7月8日
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トヨタ自動車のハンプ前常務役員 不起訴で釈放される
前常務役員は同日午後、勾留先の同庁原宿署から釈放された
読売新聞オンライン
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トヨタ自動車の前役員ハンプ容疑者を不起訴へ 「悪質性低い」と判断
東京地検は7日、「悪用性は低い」と判断し、不起訴とする見通し
読売新聞オンライン
2015年6月24日
2015年6月23日
2015年6月21日
2015年6月20日
2015年6月19日
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麻薬で逮捕されたトヨタ自動車役員 ネックレスに偽装
錠剤は「ネックレス」と申告した宅配便の底に入れられていたことが分かった
読売新聞オンライン
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トヨタ女性役員の逮捕 都内の高級ホテルに滞在も私生活を知る人少なく
容疑者は東京都内の高級ホテルに滞在するも、私生活を知る者は少ないという
読売新聞オンライン
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トヨタ女性役員逮捕の衝撃 内部ではいま何が起こっているのか
幹部登用に関し、しっかり多面的に議論されたのか疑わしくなると筆者
現代ビジネス
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トヨタ自動車の女性役員逮捕 コメントを出すまで4時間かかる混乱ぶり
トヨタ広報部は困惑した様子で、逮捕事実確認のコメントまで4時間を要した
読売新聞オンライン