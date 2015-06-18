トヨタの女性役員逮捕

トヨタ自動車の常務役員、ジュリー・ハンプ容疑者が、麻薬オキシコドンの錠剤を輸入したとして麻薬取締法違反容疑で逮捕された事件。

2015年7月9日

2015年7月8日

2015年6月24日

2015年6月23日

2015年6月21日

2015年6月20日

2015年6月19日

2015年6月18日