藤川球児の四国IL高知入団

大リーグのレンジャーズを自由契約となった藤川球児が、四国アイランドリーグplusの高知ファイティングドッグスに入団する。

2015年9月10日

2015年8月6日

2015年7月22日

2015年7月14日

2015年6月22日

2015年6月14日

2015年6月10日

2015年6月9日

2015年6月6日

2015年6月3日

2015年6月2日