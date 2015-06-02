藤川球児の四国IL高知入団
大リーグのレンジャーズを自由契約となった藤川球児が、四国アイランドリーグplusの高知ファイティングドッグスに入団する。
2015年9月10日
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藤川球児との「契約終了」 高知ファイティングドッグスも発表
16日の徳島戦が、藤川の最後の登板になることも明かした
デイリースポーツ
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藤川球児、高知ファイティングドッグスでのプレーは今季限り
高知FDでのプレーが今季限りであることを明らかにした
デイリースポーツ
2015年8月6日
2015年7月22日
2015年7月14日
2015年6月22日
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藤川球児の日本復帰初登板に強烈なダメ出し「今日のままなら厳しい」
広島OBで香川の西田真二監督は「球に伸びがない」と痛烈なダメ出し
東スポWEB
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藤川球児フィーバーで騒動 スタッフが対応に追われて倒れる
球児が登板する試合の問い合わせに追われ、女性スタッフが倒れたことも
東スポWEB
2015年6月14日
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藤川球児の初練習に通常の100倍近い観衆500人集結 プロ野球復帰を目指す
通常の100倍近い観衆が見守るなか、シート打撃に登板するなど汗を流した
スポーツ報知
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張本勲氏 藤川球児の高知入団を評価も「裏を返せば自信がない」
「私は阪神に入ると思ったんですけど、賢明な選択だと思いますよ」と張本氏
BASEBALL KING
2015年6月10日
2015年6月9日
2015年6月6日
2015年6月3日
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藤川球児の高知入団は本当に「男気」か NPB復帰までの「腰掛け説」も
「藤川は高知で練習しながらNPBからのオファーを待つのでは」と関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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藤川球児 阪神タイガースを蹴って高知ファイティングドッグスを選んだワケ
阪神の提示額が、球児の予想していた金額よりも下だったと、球団関係者
東スポWEB